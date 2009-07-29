У Криму готуються до міжнародних навчань «Довіра-2009»

Конференція з підготовки до міжнародних навчань «Довіра-2009» розпочалася сьогодні в кримському селищі міського типу Новооозерне, в штабі Південної військово-морської бази Військово-морських сил України.

Як повідомили у прес-центрі командування українських ВМС, організатори заходу планують затвердити план проведення навчань та програму майбутнього відвідування Південної ВМБ представниками військово-морських сил причорноморських країн в якості спостерігачів.

До навчань планується залучити низку кораблів та суден ВМС України, участь сил інших держав не передбачається.

Метою «Довіри-2009» є відпрацювання практичних дій сил Південної військово-морської бази з організації надання допомоги кораблю, що зазнав лиха, та відвідування Південної ВМБ представниками ВМС іноземних країн.

Навчання відбуватимуться відповідно до Переліку заходів міжнародного співробітництва Міністерства оборони України та Збройних Сил України на липень-серпень 2009 року та у рамках Документу про заходи зміцнення довіри та безпеки у військово-морській галузі на Чорному морі.