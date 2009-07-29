Керченський судоремонтний завод приватизують

Офіційне повідомлення

Фонд державного майна України (ФДМ) ухвалив рішення про приватизацію державного підприємства «Керченський судоремонтний завод». Про це повідомляє офіційне видання ФДМ «Відомості приватизації» від 29 липня. Згідно з наданою інформацією, первинна вартість основних активів Керченського судоремонтного заводу на 31 грудня 2008 року становила 43 млн. 46 тис. грн., залишкова вартість – 18 млн. 590 тис. грн. Довідка УНІАН. ДП «Керченський судоремонтний завод» займається ремонтом суден різного призначення, будуванням маломірних суден, виробництвом продукції машинобудування тощо.

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