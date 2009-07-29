Слухання за позовом Vanсo можуть відбутися не раніше 2010 року

Усні слухання за позовом Vanсo в Стокгольмському арбітражі можуть відбутися не раніше 2010 року, про це в ексклюзивному коментарі УНІАН повідомив перший заступник міністра юстиції України Євген КОРНІЙЧУК.

«Якщо на початку наступного року відбудуться усні слухання, то це буде дуже добре», - сказав він.

Заступник міністра повідомив, що українська сторона має намір 4 серпня направити свою чергову позицію у цій справі. «Ми зараз активізуємо роботу зі свідками. На жаль, свідки не дуже активно працюють - мабуть, позначається політичний чинник. Але я сподіваюся, що все буде добре», - додав він.

КОРНІЙЧУК зазначив, що у ході підготовки усних слухань сторони у справі регулярно обмінюються своїми позиціями. «Це постійний процес, у ході підготовки може бути до п`яти обмінів вимогами, відповіді, меморандуми. Це звичайна процедура», - підкреслив заступник міністра юстиції.

У 2006 році Vanсo International Ltd. виграла перший відкритий конкурс і уклала в жовтні 2007 р. з Кабінетом міністрів України Угоду про розподіл продукції (УРП), яка видобуватиметься в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря.

Vanco International передала всі права та обов`язки з УРП компанії Vanco Prykerchenska.

Vanco Prуckerchenska є підрозділом Vanco International, дочірньої компанії Vanco Energy, власником і президентом якої є її засновник Джін Ван ДАЙК.

Vanco Prуckerchenska займається геологорозвідкою і розробкою нафтогазових родовищ на Прикерченському шельфі Чорного моря (проект). Даний проект включає три перспективні площі: Судакський складчастий пояс, Судакський глибоководний складчастий пояс і площа Тетяєв. Загальна площа ділянки становить 12 960 кв.км, глибина моря - від 70 до 2200 м. Реалізація проекту запланована в два етапи: пошукові роботи, а також розробка і видобуток. Загальна сума інвестицій у проект становитиме понад 15 млрд. дол. США.

25 квітня 2008 року Мінприроди анулювало ліцензію компанії Vanco Prуckerchenska Ltd. на користування надрами.

21 травня 2008 року Кабінет міністрів України прийняв рішення про односторонній вихід з угоди з компанією Vanco про розподіл продукції.

17 липня 2008 року компанія Vanco Prуckerchenska розпочала арбітражний процес проти України відповідно до вимог Арбітражного інституту Торгової палати м. Стокгольм (Швеція) щодо конфлікту з УРП.

На даний час в Арбітражному інституті Торгової палати міста Стокгольма продовжується арбітражний процес проти України щодо виконання УРП з компанією Vanco Prуckerchenska.