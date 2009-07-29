Стометрову стрічку дружби розтягнули в «Артеку»

Виставка дитячих плакатів, об`єднана в стрічку дружби «Здрастуй, світ!» завдовжки 108 метрів, триває в Міжнародному дитячому центрі «Артек» (Велика Ялта, Крим).

Як повідомила прес-служба центру, миротворча акція організована в «Артеку» вперше в рамках зміни «Дитяча асамблея націй».

«В акції взяли участь "артеківці" дитячих таборів – це 116 загонів», – наголошується в повідомленні. Кожен загін намалював плакат – дитяче бачення світу, найбільш гострі проблеми.

Плакати зібрали в єдину стрічку дружби, яка протягнулася через палац «Суук-су».

«До кінця зміни тисячі "артеківців" і гостей зможуть побачити цю незвичайну картинну галерею», – відзначили в прес-службі центру.