Тимошенко візьметься за південнобережні парки Криму
16:19, 29 липня 2009Крым
0 0
Обіцяє допомогу
Кабінет міністрів України планує впорядкувати діяльність Лівадійського, Місхорського і Масандровського парків.
Про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на засіданні уряду.
"Ми розглядатимемо питання впорядковування діяльності парків-пам`ятників садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення - Лівадійського, Масандровського і Місхорського, які знаходяться в дуже складному положенні і які сьогодні вимагають допомоги уряду в організації їх функціонування", - цитує ТИМОШЕНКОЛІГАБізнесІнформ
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter