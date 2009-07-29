Тимошенко візьметься за південнобережні парки Криму

Кабінет міністрів України планує впорядкувати діяльність Лівадійського, Місхорського і Масандровського парків.

Про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на засіданні уряду.

"Ми розглядатимемо питання впорядковування діяльності парків-пам`ятників садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення - Лівадійського, Масандровського і Місхорського, які знаходяться в дуже складному положенні і які сьогодні вимагають допомоги уряду в організації їх функціонування", - цитує ТИМОШЕНКОЛІГАБізнесІнформ