Голова севастопольської міськради заявляє, що його можуть вбити
Міліція отримала пошту
Голова Севастопольської міської ради Валерій САРАТОВ заявляє, що на нього готується замах.
Про це повідомили в Управлінні внутрішніх справ МВС України в місті Севастополі, пославшись на те, що відповідну заяву САРАТОВ направив до місцевої міліції 27 липня.
Як зазначили в міліції, поштою надійшла заява від САРАТОВА, в якій повідомляється, що заявникові з декількох джерел стало відомо, що найближчим часом на нього готується замах на вбивство.
Замовником, на його думку, є один із високопоставлених чиновників у Севастополі, в заяві він указує прізвище цього чиновника.
Як повідомив перший заступник начальника УМВС України в місті Севастополі – начальник УБОЗ Микола СВЄТОЧЕВ, наразі його відділом проводиться перевірка за даною заявою.
Водночас у севастопольській міліції зазначили, що на сьогоднішній день опитати САРАТОВА немає можливості, оскільки він перебуває в Києві.