«Козацька регата» фінішувала у Севастополі

«Козацька регата», присвячена Дню Незалежності України, фінішувала сьогодні у Севастополі.

Вона проходила історичними місцями козацької та воїнської слави від Дніпропетровська через Запоріжжя, Нікополь, Херсон, Очаків до Севастополя.

Як передає кореспондент УНІАН, в регаті взяли участь понад 20 яхт, у тому числі - на заключному, севастопольському етапі - 5 яхт Військово-Морських Сил Збройних Сил України та 3 яхти Чорноморського флоту Російської Федерації.

На Графській пристані Севастополя кубки та грамоти переможцям «Козацької регати» вручив командувач ВМС адмірал Ігор ТЕНЮХ. Він зокрема, побажав учасникам вітрильних перегонів у наступні роки вийти вже і на простори Середземного моря.

«Ми прийшли в Севастополь з Дніпропетровська тим водним шляхом, яким ходили наші предки», сказав журналістам багаторічний організатор «Козацької регати» отаман Анатолій ЧОРНИЙ.

«Продовжуючи їхні славетні бойові традиції, наступного року ми у повному складі плануємо дійти до турецького Стамбула», - додав він.