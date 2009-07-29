У Сімферополі згоріла маршрутка

Маршрутний автобус «Богдан» горів сьогодні в Сімферополі, обійшлось без жертв, повідомила прес-служба Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій у Криму.

У салоні автобуса на момент займання було більш як 20 пасажирів.

Водій, відчувши запах гару і помітивши дим, що йде з-під панелі приладів, зупинив маршрутку, повернув пасажирам гроші за проїзд і попросив їх залишити салон.

«Поки намагалися гасити своїми силами і викликали пожежників, автобус за лічені хвилини практично повністю згорів», - кажуть в МНС.

Рятувальники залили палаючу маршрутку.

У результаті пожежі також постраждав автомобіль Mercedes, що був припаркований до узбіччя. «У «Мерседеса» від високої температури поплавилися фари, потріскалася фарба і вилетіли шибки», - розповіли рятувальники.

Причина займання в маршрутці і завданого вогнем збитку встановлюються. «За попередніми даними, пожежа сталася через коротке замикання електропроводки», - додали в МНС.

За останній місяць це вже другий випадок займання маршрутного автобуса в Криму. Два тижні тому згоріла маршрутка в Судаку, пасажири і водій не постраждали.