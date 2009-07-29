Ниву під Сімферополем передали під забудову
17:47, 29 липня 2009Крым
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Прокуратура пред`явила позови
Сімферопольська міжрайонна природоохоронна прокуратура пред`явила позови до суду про скасування рішень Молодіжненської сільради щодо надання під забудову 22 ділянок із земель колишнього колгоспу.
Про це сьогодні повідомила прес-служба прокуратури Криму.
"Сільрада не могла розпоряджатися землями, які знаходяться за межами населеного пункту. Землі вибули зі сільгоспобігу, а селяни – члени колишнього колективного сільськогосподарського підприємства – не змогли отримати паї, що належать ним", – йдеться у повідомленні.
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