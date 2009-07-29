Контролера, який «проморгав» отруту, вимагають зняти з посади
17:53, 29 липня 2009Крым
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Вину доведено в суді
Сімферопольська міжрайонна природоохоронна прокуратура вимагає зняти з посади провідного спеціаліста райінспекції захисту рослин, який звільнив фірму від проведення комплексу заходів, внісши до актів перевірки недостовірні відомості про те, що вона не застосовувала отрутохімікати і пестициди.
Як повідомила прес-служба прокуратури Криму, дії контролера кваліфіковано згідно із Законом України «Про боротьбу з корупцією» як надання недостовірної інформації.
Його вину доведено в суді, чиновник оштрафований.
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