Напруга у відносинах України і Росії зростає

Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ вважає політику України в роки президентства Віктора ЮЩЕНКА відходом від принципів дружби і партнерства з Росією.

Про це сказано у зверненні МЕДВЕДЄВА, направленому главі української держави.

Президент Росії також зробив відповідну заяву у своєму відеоблозі

«Проблеми в двосторонній співпраці, звісно, існували й раніше. Це було природно для ситуації після розпаду Радянського Союзу, коли довелося облаштовувати відносини між двома суверенними державами. Утім те, що ми спостерігаємо в роки Вашого президентства, не можна сприймати інакше, як відхід української сторони від принципів дружби і партнерства з Росією, закріплених у Договорі 1997 року», - заявив МЕДВЕДЄВ у своєму зверненні.

При цьому МЕДВЕДЕВ навів ЮЩЕНКУ ряд прикладів, які «характеризують стран справ, що склалося внаслідок цілеспрямованих дій Вашої адміністрації».

Зокрема, за словами Президента РФ, «негативний суспільний резонанс викликала антиросійська позиція України у зв`язку з варварським нападом режиму СААКАШВІЛІ на Південну Осетію». «Через рік після тих трагічних подій знову гостро постає питання про те, що мирних жителів і російських миротворців у Цхінвалі вбивали з української зброї. Ті в Києві, хто поставляв зброю грузинській армії і, до речі, не має наміру припиняти робити це й зараз, повністю поділяють з Тбілісі відповідальність за скоєні злочини», - заявив МЕДВЕДЄВ.

Також Президент РФ висловив невдоволення тим, що «політичне керівництво України, ігноруючи думку громадян своєї країни – не кажучи вже про відому Вам позицію Росії, – вперто продовжує курс на вступ до НАТО». Причому, за словами Д.МЕДВЕДЄВА, «як «аргумент» використовуються натяки на «російську загрозу» безпеці України, котрої, як Ви чудово знаєте, немає і бути не може».

Також, додав він, «логічним продовженням такої деструктивної лінії є безперервні спроби ускладнити практичну діяльність Чорноморського флоту Росії – порушуючи основоположні угоди між нашими країнами про принципи його базування на території України».

За словами Президента РФ, «складається враження, що в Києві послідовно добиваються розриву економічних зв`язків, що склалися, з Росією, насамперед, у галузі енергетики». «В результаті під загрозу поставлене стабільне використання нашими країнами фактично єдиної газотранспортної системи, що забезпечує енергетичну безпеку Росії, України, багатьох європейських держав», - йдеться у зверненні.

Також МЕДВЕДЄВ заявив про порушення майнових прав російських інвесторів в Україні, підкресливши, що «все це істотно підриває колись міцний економічний фундамент двостороннього партнерства».

Крім того, як стверджує МЕДВЕДЄВ у зверненні до ЮЩЕНКА, «російсько-українські відносини піддаються випробуванням і в результаті взятою Вашою адміністрацією лінії на перегляд спільної історії, героїзацію нацистських спільників, звеличення ролі радикал-націоналістів, нав`язування міжнародному співтовариству націоналістично забарвлених трактувань масового голоду в СРСР 1932-1933 рр. як «геноциду українського народу». Триває витіснення російської мови із суспільного життя, науки, освіти, культури, засобів масової інформації, судочинства».

Також Президент заявив про «згубну практику втручання» державної влади України в справи православної церкви. «Навряд чи можна назвати сприятливими умови, які штучно створювалися напередодні, та й під час недавнього пастирського візиту в Україну Патріарха Московського і всієї Русі КИРИЛА. На цьому фоні особливе задоволення викликає та щира і широка підтримка єдності православ`я, яка була проявлена українцями, котрі вітали Патріарха», - зазначає МЕДВЕДЄВ.

За його словами, «серед перепон, які підконтрольні Вам служби винаходять для того, аби перешкодити позитивному розвитку російсько-українських відносин, стала безпрецедентна для всього пострадянського простору провокація: вимога відклику з України двох наших дипломатичних представників без будь-яких на те підстав». «У цьому разі – до речі, здійсненому також напередодні візиту Патріарха, – видно суть підходу нинішньої української влади до відносин з Росією», - заявив МЕДВЕДЄВ у зверненні до ЮЩЕНКА.