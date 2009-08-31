Школам Криму бракує молодих фізиків

Брак молодих викладачів фізики та математики відчувається в кримських школах.

Від роботи в загальноосвітніх учбових закладах випускників вузів відлякують мізерна зарплата і соціальна невлаштованість.

«Заробітна плата вчителя, на жаль, не зростає у зв`язку з кризою, - сказав міністр освіті і науки Криму Валерій ЛАВРОВ. - Друга проблема - невирішеність питання житла для молодого фахівця, причин багато: і економічних, і кризисних, і ще яких-небудь інших».

У результаті, молоді фізики і математики працюють в комерційних структурах, які готові платити пристойну зарплату. «Якась контора може його мізки залучити, і він отримуватиме відразу в 6-7 разів більше (ніж у школі)», - сказав ЛАВРОВ.