Мінсім`ї розробить програму розвитку «Артеку» до 2015 року

Міністерство у справах сім`ї, молоді і спорту має намір розробити державну програму розвитку Міжнародного дитячого центру «Артек» (Крим) і Українського дитячого центру «Молода гвардія» (Одеса) на період до 2015 року.

3 вересня Кабінет міністрів схвалив концепцію розвитку «Артеку» і «Молодої гвардії», і мінмолоді розпочало розробку держпрограми, повідомляє прес-служба міністерства.

Основними шляхами розв’язання проблем «Артеку» в уряді, зокрема, бачать створення сучасної лікувально-діагностичної бази; завершення реконструкції 28 об’єктів та введення їх в експлуатацію; оновлення матеріально-технічної бази центру; вирішення соціальних питань через відселення громадян, які проживають на території, та будівництво житла для працівників, що працюють за строковими трудовими договорами; будівництво багатофункціонального концертно-спортивного комплексу; реконструкцію мережі тепло- та водопостачання, каналізаційних станцій та очисних споруд, додали у прес-службі Кабміну.

Прем’єр Юлія ТИМОШЕНКО доручила Міністерству фінансів передбачити у державному бюджеті на 2010 рік гроші для капітального вкладення в реконструкцію «Артеку» і «Молодої гвардії».