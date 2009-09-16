Москаль вимагає заборонити «хізбів»

Заступник міністра внутрішніх справ України – начальник міліції Криму Геннадій МОСКАЛЬ просить Службу безпеки заборонити партію «Хізб ут-Тахрір» на території держави.

«Заступник міністра просить СБУ зібрати матеріали та заборонити дану партію в судовому порядку через Міністерство юстиції України», - повідомляє прес-служба міліції Криму.

За даними МОСКАЛЯ, керівники незареєстрованої у встановленому порядку в Україні партії «Хізб ут-Тахрір» в газеті «Возрождение» від 15 вересня заявили: «…метою Хізб ут-Тахрір є відродження ісламського способу життя, шляхом встановлення ісламської держави Халіфат, яка втілюватиме закони Ісламу й поширюватиме ісламський заклик по всьому світу для всього людства».

Дані заклики грубо порушують ст.2 Конституції, де сказано: «територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканою», і підпадають під дію ст.110 Кримінального кодексу, заявили у міліції.

МОСКАЛЬ звернувся до голови СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА з листом, у якому пропонує порушити кримінальну справу проти лiдерiв незареєстрованої в Україні партії.