Чутки про смерть СНД перебільшені

Голова Виконавчого комітету Співдружності Незалежних Держав Сергій ЛЕБЕДЄВ вважає СНД успішно діючою організацією.

«СНД живе, СНД працює, і всі повідомлення, що з`являються іноді у ЗМІ, що СНД мало не на останньому диханні, не відповідають дійсності», - заявив ЛЕБЕДЄВ у Ялті на прес-конференції за підсумками засідання ради голів урядів країн Співдружності.

Він також повідомив про одностайне підписання «бюджетних документів» про фінансування структур СНД у 2010 році.

«Збори (в Ялті) говорять про те, що з кожним роком СНД набирає сил, набирає обертів в організації своєї практичної діяльності», - сказала на прес-конференції прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.