На курултаї говоритимуть про лідера меджлісу, президента і єдність
19:00, 20 листопада 2009Крым
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Національний з`їзд пройде у грудні
Меджліс кримських татар затвердив проект повістки 2-ої сесії Курултаю - національного з`їзду, який відбудеться 5-6 грудня у Сімферополі.
На черговому засіданні меджлісу до проекту повістки сесії Курултаю були внесені коректування, його доповнили питанням «Про голову меджлісу кримськотатарського народу».
Таким чином, на сесії Курултаю розглядатимуться шість питань, повідомляє прес-служба меджлісу.
Зокрема, делегати з`їзду говоритимуть про вибори президента України і завдання органів національного самоврядування щодо зміцнення духовної єдності кримських татар.
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