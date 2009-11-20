На курултаї говоритимуть про лідера меджлісу, президента і єдність

Національний з`їзд пройде у грудні

Меджліс кримських татар затвердив проект повістки 2-ої сесії Курултаю - національного з`їзду, який відбудеться 5-6 грудня у Сімферополі. На черговому засіданні меджлісу до проекту повістки сесії Курултаю були внесені коректування, його доповнили питанням «Про голову меджлісу кримськотатарського народу». Таким чином, на сесії Курултаю розглядатимуться шість питань, повідомляє прес-служба меджлісу. Зокрема, делегати з`їзду говоритимуть про вибори президента України і завдання органів національного самоврядування щодо зміцнення духовної єдності кримських татар.

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