Саакашвілі: Путін образив Україну

Про це заявив президент Грузії Михайло Саакашвілі в ефірі Шустер Live.

"Путін обіцяв повісити мене за якісь частини мого тіла, про які я зараз не буду говорити, але які необхідні кожному чоловікові, і особливо політику, і навіть жінці-політику", - сказав він.

"Ця людина публічно присягнула мене за ці частини підвісити. Зараз він говорить про мою краватку. Тут одна гарна новина, що він піднявся трохи вгору, до краватки. Так я себе почуваю спокійніше", - зазначив президент Грузії.

"Це образа України, таким тоном розмовляти про кого-небудь з будь-якої сторони. Образа російського народу, який я дуже поважаю", - заявив Саакашвілі.

За його словам, Грузія і Україна "йдуть до Європи, на європейський шлях розвитку". "Вони хочуть повернути нас у Радянський Союз. Мені не хочеться у Радянський Союз, моєму народу більше не хочеться у Радянський Союз", - зазначив президент Грузії.

"Що нам хочеться для своїх дітей? Нормальне майбутнє, нормальне життя, нормальні відносини між народами. Штучно розділяти російський народ і грузинський, український народ і грузинський - це неможливо", - сказав він.

"Ми все зробимо для того, щоб в умовах свободи наші країни повели себе гідно, а не говорили, що це велика країна, давайте на колінах повзати. Ніколи ми не повзали на колінах, і не будемо повзати", - підкреслив Саакашвілі.

Українська правда