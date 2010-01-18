У Литвина ідея: просити ВР визнати вибори такими, що не відбулися

У виборчому штабі кандидата на пост Президента України Володимира ЛИТВИНА перший тур виборів вважають таким, що не відбувся, у зв’язку з масовими фальсифікаціями.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам заступник керівника фракції Блоку Литвина у Верховній Раді Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ.

За його словами, Блок Литвина має намір ініціювати постанову ВР про визнання виборів Президента такими, що не відбулися.

«На жаль, ми маємо констатувати небачені масштаби застосування адмінресурсу в ході передвиборчої кампанії», - підкреслив ЗАРУБІНСЬКИЙ. Він додав: «Виборів як таких не відбулося, це було не змагання кандидатів, а змагання грошових мішків, які стоять за окремими кандидатами».

Як приклад застосування адмінресурсу він навів використання бюджетних коштів під час передвиборчої кампанії Президентом та прем’єр-міністром. «Один зліт президентського Іл-62 за вартістю співпадає з організацією весняних польових робіт одного району. Лише одна нарада прем’єр-міністра ТИМОШЕНКО, на яку за бюджетний рахунок було запрошено 10 тис. її прихильників, коштує стільки ж, скільки будівництво середньої лікарні», - сказав ЗАРУБІНСЬКИЙ.

За словами ЗАРУБІНСЬКОГО, адмінресурс використовував і Віктор ЯНУКОВИЧ. «Зокрема, 14 січня учнів 10-11 класів харківських шкіл примусово вивели зустрічати кортеж ЯНУКОВИЧА. Учні годину простояли з символікою ЯНУКОВИЧА на морозі в 10 градусів», - повідомив ЗАРУБІНСЬКИЙ.

Він заявив, що штаб ЛИТВИНА ні в якому разі не буде підтримувати жодного з кандидатів у президенти, які пройдуть у другий тур виборів.