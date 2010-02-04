Ющенко підписав «регіональний» закон про вибори президента

Президент Віктор ЮЩЕНКО підписав закон про внесення змін до закону «Про вибори президента України».

«Нині склалася ситуація, коли вибори президента опинилися під загрозою. Тому президент України підписав зміни до закону про вибори, прийняті парламентом, розуміючи його недосконалість, щоб гарантувати право кожного громадянина висловити свою позицію в день виборів відповідно до Конституції», - сказала прес-секретар ЮЩЕНКА Ірина ВАННИКОВА на брифінгу, передає УНІАН.

Діючий закон, підкреслила ВАННИКОВА, створював підстави для зриву виборів через неявку членів виборчих комісій на засідання у день голосування. Норма про правочинність засідання комісії за умови присутності на засіданні не менше 2/3 її членів створює загрозливу ситуацію, коли виборчі дільниці не будуть відкриті для голосування через умисну неявку членів комісії від одного із кандидатів, заявила прес-секретар.

Крім того, можливе затягування у визначенні результатів виборів - через відмову представників одного із кандидатів у комісіях підписувати протоколи підрахунку голосів та встановлення результатів голосування у виборчому окрузі.

«Зважаючи і на ці ризики, президент України прийняв рішення підписати ухвалені Верховною Радою зміни до виборчого законодавства», - сказала прес-секретар.

За словами ВАННИКОВОЇ, поправки до закону забезпечують механізм реагування на відсутність кворуму виборчих комісій та захисту чесного і прозорого процесу голосування.

Верховна Рада ухвалила закон 3 лютого. За проголосували 233 депутати з 243, зареєстрованих у сесійній залі: 172 депутати від фракції Партії регіонів, один - від БЮТ, 29 - від НУ-НС, 27 - від КПУ та 4 - позафракційні.

Ухвалені зміни до закону про вибори були внесені депутатом від Партії регіонів, першим заступником голови парламенту Олександром ЛАВРИНОВИЧЕМ.

Із закону вилучено положення, за яким засідання виборчої комісії є повноважним, якщо у ньому бере участь не менш як дві третини складу комісії. При цьому у випадку бездіяльності виборчої комісії комісія вищого рівня має право прийняти рішення по суті питання, віднесеного до компетенції комісії нижчого рівня. У день голосування такі питання розглядаються комісією вищого рівня невідкладно.

Законом також передбачено, що в разі, якщо кандидат на пост президента не використав можливість подати встановлену кількість кандидатур до складу окружної виборчої комісії за 20 днів до дня повторного голосування, Центральна виборча комісія формує склад ОВК у складі 14 осіб (по 7 від кожного кандидата) за поданням голови обласної ради.

У разі, якщо кандидат у президенти не використав можливість подати встановлену кількість кандидатур до складу дільничної виборчої комісії за вісім днів до дня повторного голосування, окружна виборча комісія формує склад дільничної комісії у кількості 16 осіб (по 8 від кожного кандидата) за поданням голови міської, районної, районної у місті ради.