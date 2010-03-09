Кримські палаци захистили від приватизації

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав прийняті Верховною Радою зміни до закону про перелік пам`ятників культурної спадщини, що не підлягають приватизації, повідомляє сайт глави держави.

В лютому парламент розширив перелік пам`ятників, які не можна приватизовувати, включивши до нього, зокрема, Лівадійський, Масандрівський і Юсуповський палаци, будинок колишніх офіцерських зборів у Сімферополі, будинок художника Лагоріо у Феодосії, садово-парковий і архітектурний комплекс санаторію «Ялта» Чорноморського флоту Росії, печерний монастир «Чельтер-Мармара» і монастир «Шулдан» в севастопольському регіоні.

За проголосували 304 депутати з 423 зареєстрованих в сесійному залі. Автор ініціативи - парламентарій Віктор ШЕМЧУК, який раніше працював прокурором Криму.