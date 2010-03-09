Севастопольський журналіст написав книгу «Тарас Шевченко і флот»

Книгу «Тарас Шевченко і флот», яка розповідає про військову службу Кобзаря, презентовано у вівторок у місті Снятин Івано-Франківської області, розповів її автор - севастопольський журналіст, головний редактор телерадіокомпанії Військово-морських сил України «Бриз» Мирослав МАМЧАК.

«По суті, це перше в Україні дослідження частини біографії Тараса Шевченка, що стосується його військової служби, служби в 1-й Аральській описовій експедиції під командуванням капітан-лейтенанта Григорія Бутакова. Книга описує його службу на кораблі, оцінює морську тематику у творчості великого Кобзаря, розглядає художню творчість Шевченка як художника-мариніста», - заявив капітан першого рангу в запасі.

В книзі також розповідається про кораблі і судна, які колись носили і носять зараз ім’я Шевченка.

Книга вийшла в снятинській видавничій фірмі накладом 500 примірників.

Вона ілюстрована картинами на морську тематику, автором яких є Шевченко, також подаються фотографії, які розповідають про відкриття пам’ятників Кобзареві у Севастополі.

«Тарас Шевченко і флот» призначена, в першу чергу, для військовослужбовців і працівників ВМС України, педагогів, учнів, студентів і всіх тих, хто цікавиться творчістю поета.

Фото міністерства оборони України