Рейтинг Криму підвищили

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor’s підвищило рейтинг Автономної Республіки Крим до рівня «В-/uabbb-». Прогноз — «стабільний».

Це сталося слід за підвищенням суверенних рейтингів України в результаті створення нової правлячої коаліції й Кабінету міністрів, говориться в повідомленні S&P, яке має УНІАН.

11 березня Standard & Poor’s підвищило суверенний кредитний рейтинг України по зобов`язаннях в іноземній валюті з «CCC+/С» до «B-/C», а суверенний кредитний рейтинг за зобов`язаннями в національній валюті — з «В-/С» до «В/В». Прогноз по рейтингах — «позитивний».

Утворення нової правлячої коаліції і уряду підвищує вірогідність ефективнішої координації економічної політики і відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом в плані надання $16,4 млрд. стабілізаційного кредиту для відновлення кредитно-грошової і економічної стабільності, а також може допомогти укріпити довіру іноземних інвесторів до України.

Окрім Криму, агентство підвищило до рівня «В-/uaBBB-» рейтинги Дніпропетровська, Івано-Франківська і Луганська. Прогноз цих міст також «стабільний».

У рейтингах українських регіональних і місцевих органів влади враховуються очікування S&P щодо покращення їх доступу до власних коштів у казначействі й до короткострокових казначейських позик для підтримки ліквідності (включаючи фінансування найважливіших поточних витрат, а також процентних виплат після очікуваного покращення координації економічної політики на рівні центрального уряду).