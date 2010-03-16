Бортмеханіка і бортпровідника виженуть через алкоголь

Авіакомпанія «Донбасаеро» звільнить бортмеханіка і бортпровідника, в крові яких було виявлено алкоголь, хоча рейс з Сімферополя до Києва 9 березня мав виконувати інший екіпаж, йдеться в повідомленні підприємства за результатами внутрішнього розслідування.

10 березня депутат Леонід Грач заявив, що літак «Донбасаеро» не зміг вилетіти, оскільки всі члени екіпажу були у нетверезому стані.

За даними компанії, екіпаж, який виконав увечері 8 березня рейс до Сімферополя, на наступний день не був запланований до вильоту.

У ході внутрішнього розслідування встановлено, що двоє із семи членів екіпажу - бортмеханік і бортпровідник - вживали алкоголь (результати тест-контролю міського наркодиспансеру становили 0,66 і 0,47 проміле в крові) в період відпочинку після виконаного рейсу.

«Хоча їхній виліт наступного дня не планувався, вживання алкогольних напоїв є грубим порушенням встановлених у авіакомпанії норм поведінки екіпажу у відрядженні в позабазовому аеропорту. В зв`язку з цим бортмеханік і бортпровідник відсторонені від польотів та будуть звільнені з компанії», - зазначили в «Донбасаеро».

Крім того, адміністративні стягнення накладено на командира повітряного судна, який несе відповідальність за поведінку екіпажу, на старшого бортпровідника, заступника гендиректора з льотної діяльності.

Головні причини затримки на 16 годин 37 хвилин рейсу №397 Сімферополь-Київ 9 березня - метеоумови аеропорту «Сімферополь» і несвоєчасна доставка екіпажу для виконання польоту, заявила компанії.

Встановлено, що служби авіакомпанії не забезпечили своєчасне прибуття в Сімферополь увечері 8 березня (рейсом №382) змінного екіпажу літака Як-42, який наступного дня повинен був забезпечити виконання ранкового рейсу Сімферополь-Київ.

Доставка екіпажу в Сімферополь 9 березня першим рейсом із Києва (№ 398, планове прибуття об 11.35) також не відбулася через метеоумови - сильний поривчастий боковий вітер, що обмежив зліт/посадку літака.

В результаті, екіпаж прибув у пункт призначення лише ввечері 9 березня й опівночі затриманий рейс Сімферополь-Київ було здійснено.

Крім цього, причиною затримки стало те, що Центр забезпечення та контролю польотів авіакомпанії не надав аеропорту «Сімферополь» інформацію про затримку рейсу №397. Диспетчерська служба аеропорту приступила до реєстрації пасажирів за розкладом замість їх оповіщення про реальний час перенесення вильоту.