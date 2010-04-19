Червоним Севастополя розбили вікно

Невідомий в ніч на неділю розбив вікно в будівлі, де розташований міськком Компартії Севастополя, повідомляє онлайн-газета «Новый Севастополь» з посиланням на лідера севастопольських комуністів, депутата міськради Василя ПАРХОМЕНКА.

За його словами, це вже третя цього року «хуліганська витівка»: раніше невідомі облили фарбою фасад будівлі й кинули вибуховий пакет.

ПАРХОМЕНКО заявив, що ніхто не взяв на себе відповідальності за скоєне, а міліція «розслідування проводить мляво». «От і цього разу представники правоохоронних органів прийшли на місце події лише сьогодні», - сказав комуніст.