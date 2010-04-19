Червоним Севастополя розбили вікно
15:02, 19 квітня 2010Крым
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Третя "хуліганська витівка" цього року
Невідомий в ніч на неділю розбив вікно в будівлі, де розташований міськком Компартії Севастополя, повідомляє онлайн-газета «Новый Севастополь» з посиланням на лідера севастопольських комуністів, депутата міськради Василя ПАРХОМЕНКА.
За його словами, це вже третя цього року «хуліганська витівка»: раніше невідомі облили фарбою фасад будівлі й кинули вибуховий пакет.
ПАРХОМЕНКО заявив, що ніхто не взяв на себе відповідальності за скоєне, а міліція «розслідування проводить мляво». «От і цього разу представники правоохоронних органів прийшли на місце події лише сьогодні», - сказав комуніст.
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