В Україні презентували нові $100

100-доларову банкноту нового зразка презентували в Україні. Купюра поряд із засобами захисту, що використані в старих банкнотах, має два нові елементи: тривимірну захисну стрічку та дзвоник у чорнильниці, передає УНІАН.

Синя тривимірна захисна стрічка на лицьовій стороні банкноти містить зображення дзвоників та цифр 100, що рухаються, перетворюючись з одного на інше при нахилянні банкноти.

Якщо нахиляти банкноту, то дзвоник у чорнильниці на лицьовій стороні банкноти змінює колір із мідного на зелений, при цьому виникає ефект його появи та зникання на тлі чорнильниці мідного кольору.

Банкноти нового зразка мають три ефективні елементи захисту, застосовані в купюрах старого зразка: водяний знак у вигляді портрета Бенджаміна Франкліна, захисну нитку та цифру 100, що змінює колір.

На новій 100-допаровій банкноті також зображено американські символи свободи, а саме: цитати з декларації незалежності та перо, яким підписали цей документ. Обидва символи розміщено праворуч від портрета на лицьовій стороні банкноти.

На звороті банкноти можна побачити віньєтку із зображенням задньої частини будівлі Індепенденс-Холу.

Віньєтку на звороті банкноти та портрет на її лицьовій стороні було збільшено, а овал, який раніше оточував обидва зображення, - усунуто.

Нову 100-доларову банкноту буде введено в обіг 10 лютого 2011 року.