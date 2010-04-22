Янукович не виключає обговорення з народом перебування ЧФ Росії

Президент Віктор ЯНУКОВИЧ не виключає можливості проведення в Україні референдуму щодо перебування Чорноморського флоту Росії у Криму.

"В мене є наміри обговорити це з народом, з громадськістю. Я це запланував, і я це буду робити", - сказав ЯНУКОВИЧ.

При цьому він зауважив, що спочатку потрібно напрацювати законодавчу базу щодо референдумів.

"Звичайно, таких питань буде дуже багато, по яких ми повинні будемо звіряти точку зору з народом", - заявив глава держави.

21 квітня президенти України та Росії Віктор ЯНУКОВИЧ і Дмитро МЕДВЕДЄВ підписали угоду з питань перебування ЧФ, якою передбачене базування російської військової бази в Криму до 2042 року.

В обмін на цю угоду Україна отримала зниження ціни на російський газ на 30%, але не більш ніж на $100 за тисячу кубометрів.