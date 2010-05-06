Рекордну георгіївську стрічку розгорнули в Севастополі (фото)

Рекордних розмірів георгіївську стрічку, довжиною триста метрів і три метри завширшки, розгорнули в четвер в Севастополі, передає УНІАН.

Вона виготовлена в ательє міста зі штучного шовку.

Георгіївська стрічка - біколор, чорний колір означає дим, помаранчевий - полум`я. Історію веде від стрічки до солдатського ордена Святого Георгія Побєдоносця, установленого російською імператрицею Катериною II. Ця стрічка з невеликими змінами увійшла до нагородної системи СРСР як "Гвардійська стрічка" - знак особливої відзнаки солдата.

Представник національного проекту "Книга рекордів України" - партнера "Книги рекордів Гінеса" - Ігор ПІДЧЕБІЙ вручив свідоцтво представнику спортивно-туристичного центру "Севастопольський бриз" Василю СТАДОЛЬСЬКОМУ.

Нагадаємо, у 2009 році в Сімферополі розгорнули георгіївську стрічку, довжиною 50 метрів, завширшки - 3,5.

Фото портала "Новий Севастополь"

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