Помер поет Андрій Вознесенський
12:47, 01 червня 2010Крым
0 0
На 78-му році життя
Видатний російський поет Андрій Вознесенський помер після важкої тривалої хвороби на 78-му році життя, повідомляє "Эхо Москвы".
Вознесенський помер у себе вдома.
Вознесенський народився 12 травня 1933 року в Москві в сім`ї гідроінженера. У 14-річному віці надіслав свої вірші Борису Пастернаку, дружба з яким мала великий вплив на його долю. Перші вірші поета, що відразу відобразили його своєрідний стиль, були опубліковані в 1958 році.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter