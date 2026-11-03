Хто винен у викраденні $6,3 мільярда з Binance: в Північній Кореї зробили заяву

Кім Йо Чжон заявила, що ФБР намагається затаврувати КНДР як кіберзлочинну державу.

Північна Корея заперечила свою причетність до крадіжки 6,3 мільярда доларів з криптовалютної біржі Binance, назвавши звинувачення ФБР "серйозною політичною провокацією", передає Business Insider.

У вівторок, 3 листопада, Кім Йо Чжон, сестра північнокорейського диктатора Кім Чен Ина, заявила, що ФБР намагається заклеймити КНДР як кіберзлочинну державу, що є "серйозною політичною провокацією".

Кім також заявила, що Вашингтон використовує звинувачення у кіберзлочинах, аби зашкодити репутації Північної Кореї. За її словами, адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила про плани конфіскувати незаконно отриману криптовалюту та використовувати її як стратегічний резерв. Вона також зазначила, що інформація про те, хто зрештою отримав "так звану викрадену криптовалюту", може стати "підказкою щодо того, хто стоїть за цим хакерським інцидентом".

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Ця заява пролунала після того, як у роботі Binance – найбільшої у світі криптовалютної біржі – протягом кількох днів спостерігалися серйозні збої.

Хакерська атака на Binance – головні новини

29 жовтня в Binance повідомили про виявлення несанкціонованих виведень коштів на суму близько 6,3 мільярда доларів. Спочатку в компанії припустили, що причиною зламу міг стати скомпрометований ноутбук, яким користувався інженер DevOps, однак згодом уточнили, що було виявлено й інші точки проникнення. У Binance заявили, що не знайшли жодних доказів витоку приватних ключів від гаманців.

Біржа тимчасово призупинила виведення коштів і повідомила про заморожування активів на суму близько 3 мільярдів доларів на час розслідування атаки.

31 жовтня ФБР поклало відповідальність за крадіжку на Північну Корею, назвавши цю операцію TraderTraitor – термін, який відомство вже використовувало раніше стосовно крадіжок криптовалюти, пов’язаних із КНДР. У ФБР зазначили, що зафіксували, як зловмисники конвертували викрадені активи переважно в Ethereum, і закликали компанії галузі блокувати транзакції, пов’язані із зазначеними адресами гаманців.

1 листопада Binance почала поетапно відновлювати можливість виведення коштів. При цьому менш ніж за 10 годин було зафіксовано чистий відтік активів на суму близько 3,64 мільярда доларів.

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