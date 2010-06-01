В Україні поширено насильство над дітьми - опитування

Більшість українців вважає, що в державі поширено насильство над дітьми, такого висновку дійшли експерти інституту проблем управління імені Горшеніна, провівши опитування «Чи захищені права дитини в Україні?».

1 червня світ відзначає День захисту дітей.

Більше половини українців - 53,6% - вважають, що права дітей в Україні не захищені. З них 34,1% відповіли «швидше, ні», «точно ні» - 19,5%. 36,2% дотримуються протилежної точки зору (з них 32,8% відповіли на питання, чи захищені в Україні права дитини, «швидше, так», а 3,4% - «точно так»). Важко відповісти кожному десятому українцю.

На думку більшості українців (78%), серед негативних явищ, що представляють загрозу для дитинства, в країні найбільш поширено насильство над дітьми. Лише 16,3% опитаних вважають, що такої проблеми в Україні немає. Другою за ступенем розповсюдження є проблема дитячої безпритульності - її виділили 75,9% респондентів; разом з тим 17,6% опитаних не вважають, що ця проблема є в Україні.

Далі, на думку більшої частини українців (63,8%), слідує таке явище, як дитяча порнографія. 27% опитаних вважають, що ця проблема в країні не поширена.

Більше половини респондентів (52%) вважають, що в Україні поширена дитяча злочинність. 33,8% дотримуються протилежної точки зору.

З приводу того, наскільки поширена в Україні проблема експлуатації дітей, думки українців розподілилися майже порівну (44,9% упевнені, що таке явище поширене, і 44,6% вважають, що не поширене).

Більше половини українців (52,8%) вважають, що сьогодні держава в першу чергу повинна вирішувати проблему безпритульних і бездоглядних дітей. Далі слідують алкоголізм і наркоманія серед дітей і підлітків (46,9%); проблеми дитячого дозвілля (46,5%); дитяча і підліткова злочинність (45,8%).

На думку 38,1% опитаних, держава в першу чергу повинна вирішувати проблему низького рівня життя українських сімей, які мають дітей, а на думку 35,7% - проблему виховання дітей в дошкільних і шкільних установах. Близько чверті опитаних (26,7%) назвали такою проблемою насильство стосовно дітей в сім`ях, а 22,8% - проблему усиновлення українських дітей іноземними громадянами. Кожен шостий українець (15,8%) вважає першочерговою проблемою, яку має вирішувати держава, усиновлення дітей українськими і іноземними громадянами. Кожен десятий українець вважає, що вирішуватися державою сьогодні мають проблема поганих життєвих умов дітей-сиріт у спеціалізованих дитячих установах (11,6%) і проблема егоїстичності нинішнього суспільства, небажання мати і виховувати дітей (9,7%). Вважають, що держава має вирішувати в першу чергу інші проблеми, пов`язані з дитинством, 7,4% респондентів. 2,2% - важко відповісти на це питання.

Більшість громадян України (79,8%) вважають, що необхідно збільшити відповідальність за продаж сигарет і алкоголю неповнолітнім. 14,3% не вважають, що відповідальність потрібно посилювати. Важко відповісти - 5,9%.

Велика частина українців (62,5%) переконані, що особи, які скоїли особливо тяжкі злочини стосовно дітей, повинні бути страчені, і підтримують зняття мораторію на страту для цієї категорії злочинців. Із них відповідь «точно так» на це питання дали 32,8%, «швидше, так» - 29,7% респондентів. Протилежної точки зору дотримується кожен п`ятий опитаний (20,6%). Важко відповісти 16,9% громадян.

Згідно з випадковою вибіркою було опитано 1000 респондентів віком від 18 років у всіх обласних центрах України, містах Києві та Севастополі. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-3,2%.