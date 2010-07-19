Спека в Україні затримається
Коливання температури буде 2-3 градуси
Температура повітря в Україні у найближчі два тижні суттєво не зміниться, повідомив начальник українського гідрометцентру Микола КУЛЬБІДА на прес-конференції у Києві, передає УНІАН.
Він зазначив, що коливання температури буде в межах 2-3 градусів, але на загальний стан погоди, її характеристики це суттєво не вплине.
За словами КУЛЬБІДИ, дещо відрізнятиметься погода на Заході України. «Є ймовірність зливових дощів короткочасного характеру, випадання граду і шквалистого посилення вітру», - уточнив він.
КУЛЬБІДА додав, що в окремі дні дощі також пройдуть у південних і центральних областях.
Водночас він зазначив, що найменша кількість опадів очікується на півночі, північному сході та на сході України.
У серпні також прогнозується досить спекотна погода, температура повітря може змінитися лише в третій декаді місяця.
У третій декаді серпня, виходячи з досвіду попередніх років, можуть бути досить «різкі зміни погодних умов, пов’язаних зі зміною повітряних мас», сказав начальник українського гідрометцентру.