Спека в Україні затримається

Температура повітря в Україні у найближчі два тижні суттєво не зміниться, повідомив начальник українського гідрометцентру Микола КУЛЬБІДА на прес-конференції у Києві, передає УНІАН.

Він зазначив, що коливання температури буде в межах 2-3 градусів, але на загальний стан погоди, її характеристики це суттєво не вплине.

За словами КУЛЬБІДИ, дещо відрізнятиметься погода на Заході України. «Є ймовірність зливових дощів короткочасного характеру, випадання граду і шквалистого посилення вітру», - уточнив він.

КУЛЬБІДА додав, що в окремі дні дощі також пройдуть у південних і центральних областях.

Водночас він зазначив, що найменша кількість опадів очікується на півночі, північному сході та на сході України.

У серпні також прогнозується досить спекотна погода, температура повітря може змінитися лише в третій декаді місяця.

У третій декаді серпня, виходячи з досвіду попередніх років, можуть бути досить «різкі зміни погодних умов, пов’язаних зі зміною повітряних мас», сказав начальник українського гідрометцентру.