Площа "Таврія" увійшла до переліку ділянок надр для заключення УРП

Кабінет міністрів України включив нафтогазову площу «Таврія» на шельфі Чорного моря до переліку ділянок надр, які можуть надаватися у користування на умовах, визначених угодами про розподіл продукції (УРП), сказано у постанові уряду.

Відповідні зміни Кабмін вніс до постанови № 308 від 15 березня 2006 року.

Родовище має площу 5 тис. 749,5 кв. м, наперед розвідані запаси - 177,6 млн. тонн умовного палива.

19 жовтня 2007 року між Кабміном і компанією Vanco International було підписано поки єдину угоду про розподіл продукції.

Vanco International передала всі права і зобов`язання щодо УРП компанії Vanco Prykerchenska (Віргінські острови).

Це стало основною причиною розірвання з боку Кабміну угоди і початку міжнародного розгляду, позивачем в якому виступила Vanco Prykerchenska.

На початку липня Vanco Prykerchenska і Кабінет міністрів України припинили строком на 3 місяці арбітражний процес в Арбітражному інституті Торгової палати Стокгольма (Швеція) і розпочали переговори, метою яких є мирне врегулювання суперечки навколо розірвання угоди.