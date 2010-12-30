Експерти назвали Джарти найвпливовішим політиком Криму

Кримський незалежний центр політичних дослідників і журналістів назвав найвпливовішим політиком Криму за підсумками 2010 року голову Ради міністрів автономії, лідера кримської організації Партії регіонів, вихідця з Донецької області Василя ДЖАРТИ.

«За результатами опитування експертів кримський прем`єр одержав 9,7 балу з 10 можливих - це найвищий рейтинг впливовості за весь період проведення подібних опитувань з 1997 року. Разом зі своєю командою він повністю переформатував кримську політику, змінивши і витіснивши на маргінес більшість провідних кримських політиків і управлінців», - говориться в дослідженні.

Найближчий соратник ДЖАРТИ - перший віце-прем`єр Радміну Криму Павло БУРЛАКОВ - другий в рейтингу впливовості (6,86).

Вищий посадовець автономії - голова кримського парламенту Володимир КОНСТАНТИНОВ - третій, з результатом, що значно поступається керівникам уряду автономії (6,02).

«Роль «силових» структур у нинішній політиці визначили незвично високі місця ще кількох вихідців з Донбасу - прокурора Криму Степана МОЛИЦЬКОГО (4,98) і начальника кримської міліції Олександра ПРОСОЛОВА (4,92)», - говориться в дослідженні.

У першій десятці ще два представники «команди ДЖАРТИ» - заступник голови Ради міністрів Криму Катерина ЮРЧЕНКО (4,24) і голова постійної комісії кримського парламенту з економічної, бюджетно-фінансової і податкової політики Віталій НАХЛУПІН (3,78)

Місця серед десяти найвпливовіших кримських політиків вдалося зберегти нинішньому віце-спікеру парламенту автономії Григорію ІОФФЕ (3,99) і колишньому спікеруі Анатолію ГРИЦЕНКУ (3,80)

Замикає першу десятку лідер кримськотатарського меджлісу Мустафа ДЖЕМІЛЄВ (3,70) - єдиний там політик, який не має відношення до Партії регіонів. «Очолюваний ним меджліс зумів вистояти під тиском нової влади і зберегти присутність у владних структурах, покращивши свій результат на виборах, уникнувши розколу і зміцнивши авторитет у міжнародних і зарубіжних колах», - пояснюють укладачі рейтингу.

Кримський незалежний центр політичних дослідників і журналістів щорічно проводить опитування експертів з метою визначення найбільш впливових політиків регіону року, що минає. Ступінь впливовості обраних політиків (не має значення - позитивної чи негативної) оцінюється за 10-бальною шкалою.

У попередні роки найвпливовішими політиками Криму були визнані Анатолій ГРИЦЕНКО, Антон ПРИГОДСЬКИЙ, Сергій КУНІЦИН, Леонід ГРАЧ, Аркадій Демиденко, Борис ДЕЙЧ, Василь КИСЕЛЬОВ і Анатолій ФРАНЧУК.