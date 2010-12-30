Індія зацікавлена в будівництві керченського моста

Компанія ITNL (Індія) пропонує державній службі автомобільних доріг "Укравтодор" будівництво моста через Керченську протоку на умовах концесії, повідомив глава служби Володимир ДЕМІШКАН на прес-конференції в четвер.

"Вони зацікавлені в будівництві моста через Керченську протоку, вони готові взяти його в концесію", - сказав він.

Кабінет міністрів України в серпні створив міжвідомчу робочу групу з питань будівництва транспортного переходу через протоку.

Міністерства транспорту України і Росії та російський "Внєшекономбанк" в листопаді уклали меморандум про організацію будівництва переходу.

Введення об`єкту в експлуатацію дозволить створити найкоротшу сухопутну дорогу "Європа-Азія" - на 450 кілометрів скоротити дорогу транзитного руху вантажів і пасажирів на ділянці від Херсона до Новоросійську.

Індійська компанія також зацікавлена в будівництві дороги Львів-Луганськ і великої кільцевої дороги навколо Києва.

За словами ДЕМІШКАНА, ITNL в лютому 2011 року планує дати кошти на розробку ТЕО по автодорогах, які її зацікавили.

Він також повідомив, що ITNL є відомою компанією і має в концесії близько 10 тисяч кілометрів доріг.