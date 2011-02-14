Фуболіста, який насмерть збив жінку та двох її дітей, судять у Севастополі

У Севастополі розпочався суд над водієм, який у листопаді 2010-го року на тротуарі насмерть збив молоду жінку та двох її маленьких дітей. За кермом авто був гравець місцевого футбольного клубу. ДТП набуло великого розголосу. Сьогодні, під час засідання, будівлю суду посилено охороняли спецпідрозділи міліції - правоохоронці та служителі Феміди побоювались спроб самосуду над обвинувачуваним.

З ранку всі підходи до Ленінського райсуду у Севастополі охороняли підсилені наряди "Беркута" й "Барса". Учасники процесу зайшли до зали об 11-тій годині.

Адвокат обвинувачуваного пропонував провести суд за спрощеною схемою і вже сьогодні отримати вирок. Однак потерпілі наполягли на повному розгляді справи.

Спрощений розгляд справи зазвичай застосовують, коли обвинувачений одразу визнає свою провину. Саме так вчинив на сьогоднішньому засіданні Владислав Піскун.

Олександр Рудь, адвокат обвинувачуваного: "Мой подзащитный признает свою вину в полном объеме. В содеянном раскаивается. Естественно, защита хочет, чтобы срок был поменьше, а обвинение хочет, чтобы был побольше. И в данном случае наша "разница" - пять лет".

Родичі загиблої двадцятишестирічної жінки та її дітей вимагають для водія максимально жорстокого вироку. Тому не погодились на спрощену процедуру. Тепер суд допитуватиме свідків і розглядатиме результати усіх експертиз.

Анатолій Єрьоменко, адвокат потерпілої сторони: "Допросим свидетелей - станет очевидной картина преступления и всего остального. Пискун ведет себя адекватно своей роли - вину признает, кается. Но нужно закреплять его позицию показаниями свидетелей".

Родина загиблих подала також цивільний позов - про стягнення із водія 12-ти мільйонів гривень - це має компенсувати моральну шкоду. Наступне судове засідання відбудеться у березні.

Максим Кошелєв, Віталій Зятковський, Новини, ТК Інтер, Крим