Півсотні пацієнтам кримської лікарні вставили імплантати невідомого походження

Прокуратура Сімферополя порушила кримінальну справу за фактом зловживання службовим становищем і неналежного виконання професійних обов`язків медпрацівниками міської клінічної лікарні, через яких 45 пацієнтам було встановлено імплантати невідомого походження у 2010 році, повідомила прес-служба наглядового відомства Криму.

«Медики змушували пацієнтів для проведення операцій купувати несертифіковані металоконструкції. Імплантати невідомого походження виявлено у 45 пацієнтів лікарні, для деяких їх використання призвело до тяжких наслідків», - йдеться в прес-релізі.

Співробітник прес-служби прокуратури не змогла уточнити, що саме імплантували пацієнтам, пославшись на відсутність у неї такої інформації.

Телефон управління охорони здоров`я Сімферополя у другій половині дня вівторка не відповідав.

Триває слідство.