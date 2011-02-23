У Криму затримали росіян, підозрюваних у замовному вбивстві бізнесмена у Петербурзі

Співробітники карного розшуку Росії і України затримали в Криму двох лідерів транснаціонального організованого злочинного співтовариства «Тамбовські», які перебували в міжнародному розшуку за підозрою в організації вбивства по найму одного з власників компанії «Петербурзький нафтовий термінал» у травні 2006 року.

Прес-служба кримського управління МВС лише зараз повідомила про затримання росіян 37-ми і 44-х років, хоча операції в Сімферополі та Ялті були проведені ще 21 лютого.

«У Санкт-Петербурзі в 2006 році в результаті замаху на вбивство один із охоронців отримав вогнепальне поранення в голову і помер на місці, а бізнесменові і ще трьом охоронцям з автоматичної зброї були заподіяні вогнепальні поранення різного ступеня тяжкості», - йдеться у прес-релізі.

Підозрювані в організації замовного вбивства використовували на українській території паспорти громадян України, які вилучені при затриманні.

За даними МВС, один із затриманих «є близькою людиною популярної естрадної співачки Тетяни ОВСІЄНКО».

Суди Сімферополя і Ялти найближчим часом розглянуть питання про обрання росіянам запобіжного заходу у вигляді тимчасового арешту, пов`язаного з екстрадицією.

Генпрокуратура РФ готується направити вимогу до Генпрокуратури України про видачу затриманих російським правоохоронним органам для притягнення їх до кримінальної відповідальності.