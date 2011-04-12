Якби не корупція у вишах, третина студентів мала би хвости?

Експерти заявляють про суттєве зростання рівня корупції у вищих навчальних закладах у порівнянні з 2002 роком, передає кореспондент УНІАН.

"Ситуація з поширенням корупції у вищих навчальних закладах значно погіршилася у порівнянні з 2002 роком, коли ми проводили аналогічне опитування", - сказав директор освітньої програми Фонду "Відродження" Георгій КАСЬЯНОВ у вівторок на прес-конференції в Києві за результатами проведеного опитування серед студентів ВНЗ.

На думку директора Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Ірини БЕКЕШКІНОЇ, саме запровадження зовнішнього незалежного оцінювання стало реальною реформою, яка дозволила скоротити рівень корупції у ВНЗ. "Переважно корупція працює за ринковим принципом - попит визначає пропозицію. У більшості випадків ініціатива йде від самих студентів", - додала вона.

При цьому, згідно з опитуванням, з випадками корупції у ВНЗ безпосередньо стикалися 33% студентів, ще 29% чули про це від інших. Зовсім не стикалися з явищами корупції у своєму ВНЗ 38% опитаних студентів.

БЕКЕШКІНА також повідомила, що загалом 32% студентів відповіли, що їм доводилося дарувати подарунки викладачам, 27% надавали викладачам різноманітні послуги, 24% платили гроші за оцінки, а 21% купували реферати, курсові та дипломні роботи. Не були задіяні у корупційні дії лише 34% студентів. Головна причина залученості до різних видів корупційних практик полягала у прагненні отримати потрібну оцінку - на це вказали 52% опитаних студентів. На тиск викладача послалися значно менше - 15%.

"Впливовим чинником є успішність студентів. Чим вона вища, тим залученість до корупційних практик менша. Серед тих, чий середній бал успішності за останню сесію дорівнював оцінці "задовільно", частки тих, хто не стикався і стикався з корупцією однакові (по 34%). Серед тих, хто мав середній бал "добре", таких, що не стикалися з корупцією, вже більше, ніж тих, хто з нею стикався (39% проти 34%). А серед "відмінників" цей розрив ще відчутніший (43% проти 28%)", - додала експерт.

Загальнонаціональне опитування студентів проведено Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та фірмою Ukrainian Sociology Service. Усього опитано 1008 студентів за вибіркою, репрезентативною для студентського загалу за розташуванням ВНЗ, формою власності, курсом навчання. Похибка вибірки не перевищує 3,2%. Проект фінансується освітньою програмою Фонду "Відродження" .