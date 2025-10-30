Відповідне рішення сьогодні ухвалила Одеська міськрада.

Сьогодні Одеська міська рада ухвалила рішення про ліквідацію комунальної установи "Муніципальна варта", яку у місті називали "приватною армією" вже колишнього мера Геннадія Труханова.

Як передає кореспондент УНІАН, питання про припинення роботи установи було винесено на позачергову сесію міськради 30 жовтня.

Згідно з рішенням, ліквідація здійснюється для "підвищення ефективності використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів".

Відео дня

Під час сесії депутат міськради Петро Обухов запитав, як це позначиться на охороні правопорядку у місті, зокрема у курортній зоні – на Трасі здоров’я, також у середмісті – на вулиці Дерибасівській, у ЦНАПах тощо, де розташовані пости "Муніципальної варти".

"Хотілось би, щоб й надалі ці ділянки були захищені. Наприклад, щоб на Дерибасівській не було автівок чи на Трасі здоров’я (там рух автотранспорту заборонений – УНІАН). Якось взяти це до уваги: коли не буде "Муніципальної варти", іншими засобами це забезпечувати", - сказав Обухов.

Очільник Одеської МВА Сергій Лисак у відповідь заявив, що кошти, які витрачаються на цю установу, не відповідають коефіцієнту корисної дії від її роботи.

"А що "Муніципальна варта" там зробила? Це щодо охорони громадського порядку… Щодо, скажімо, охорони тих чи інших комунальних установ – ви взагалі рахували економічну складову питання?" - запитав Лисак.

В результаті ліквідацію "Муніципальної варти" підтримали всі депутати одноголосно.

Згідно з рішенням, також буде створено комісію з припинення функціонування "Муніципальної варти" та встановлено двомісячний строк для заявлення вимог кредиторів.

"Муніципальна варта" Одеси: що відомо

Громадське формування з охорони громадського порядку "Муніципальна варта" — комунальна установа в Одесі. Утворена 2015 року, початково під назвою КП "Муніципальна охорона", згідно з офіційними документами, з метою охорони майна територіальної громади Одеси та профілактики правопорушень на території міста. У липні 2018 року деякі депутати міськради заявляли, що у штаті установи – майже 300 осіб. Місцеві активісти її називали "приватною армією Труханова", бо деякі представники "Муніципальної варти" неодноразово фігурували у скандалах, пов’язаних з акціями протесту, наприклад, через забудову узбережжя.

У 2023 році за напад на журналістів умовне покарання отримали двоє охоронців "Муніципальної варти". Один з них – уродженець Донецької області, інший – Одещини. З ними був ще один чоловік, але його мобілізовано, тому справа проти нього зупинена.

Відомо, що під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну певна частина співробітників установи вступили до тероборони Одеси, деякі з них загинули на фронті.

Нагадаємо, у жовтні мер міста Геннадій Труханов був позбавлений громадянства України, вже 28 жовтня йому повідомили про підозру у службовій недбалості через загибель дев’ятьох людей під час зливи 30 вересня. У справі фігурують ще восьмеро осіб – два заступники міського голови, директори департаментів міського господарства та муніципальної безпеки, співробітники комунального підприємства "Міські дороги" тощо.

Вас також можуть зацікавити новини: