Їх продовжено до 3 лютого 2026 року.

Президент України Володимир Зеленський підписав закони, якими продовжено термін дії воєнного стану та загальної мобілізації до 3 лютого 2026 року. Як повідомляє офіційний сайт Верховної Ради України закони підписані сьогодні, 30 жовтня, президентом України. Ними з 5 листопада на 90 днів продовжується дія воєнного стану і загальної мобілізації.

21 жовтня 2025 року Верховна Рада підтримала президентський законопроєкт, яким продовжено термін дії воєнного стану.

За закон "Про затвердження указу президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" (реєстраційний №14128) проголосувало 317 народних депутатів.

Відповідно до нього продовжено з 5 години 30 хвилин 5 листопада 2025 року на 90 діб строк дії воєнного стану в Україні.

Тобто йдеться про його продовження до 3 лютого 2026 року.

Мобілізація в Україні

Також Рада продовжила до лютого 2026 року і термін загальної мобілізації.

За закон "Про затвердження указу президента України "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" (реєстраційний №14129) проголосувало 315 нардепів.

Цим законом також на 90 діб продовжено і загальну мобілізацію в Україні.

Це вже 17-те голосування у Верховній Раді за продовження воєнного стану і загальної мобілізації.

