"Укрзалізниця" оприлюднила важливу інформацію для пасажирів поїзда №68/67 "Варшава – Київ".
"Сьогоднішній рейс із Варшави проходитиме з невеликими змінами – через технічні причини буде додаткова пересадка", – ідеться у повідомленні компанії.
Організація поїздки:
- На станції "Варшава-Всходня" треба сісти до будь-якого з трьох додаткових вагонів поїзда InterCity №12010.
- Місця можна зайняти у довільному порядку.
- У Любліні пасажири вагонів 1, 2, 3, 5, 6 і 7 повинні пересісти до поїзда №68/67 "Варшава – Київ", який буде прямувати до столиці.
- Пасажири 4-го вагона продовжують подорож InterCity №12010 до станції "Хелм". Там їх чекатиме додатковий вагон №16, який причепили до поїзда №20 "Хелм – Київ".
Як зазначають в "Укрзалізниці", поїзна бригада буде поруч і допоможе мандрівникам знайти своє місце.
"І щоб трішки компенсувати ситуацію – на ваш рахунок уже зараховано 1000 "обіймашок", – повідомили в компанії.
"Укрзалізниця" – інші новини
Нагадаємо, раніше в акціонерному товаристві попередили щодо багатогодинних затримок низки потягів, спричинених ударом Росії. Повідомлялося, що подекуди затримки досягали шести годин.
А ще раніше стало відомо про атаку росіян на потяг біля станції "Краматорськ". Ворог не зміг влучити, але вибуховою хвилею було пошкоджено вікна у трьох вагонах. На щастя, обійшлося без постраждалих.