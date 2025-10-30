Додаткова пересадка пов’язана із технічними труднощами.

"‎Укрзалізниця"‎ оприлюднила важливу інформацію для пасажирів поїзда №68/67 "‎Варшава – Київ"‎.

"‎Сьогоднішній рейс із Варшави проходитиме з невеликими змінами – через технічні причини буде додаткова пересадка"‎, – ідеться у повідомленні компанії.

Організація поїздки:

На станції "‎Варшава-Всходня"‎ треба сісти до будь-якого з трьох додаткових вагонів поїзда InterCity №12010. Місця можна зайняти у довільному порядку. У Любліні пасажири вагонів 1, 2, 3, 5, 6 і 7 повинні пересісти до поїзда №68/67 "Варшава – Київ", який буде прямувати до столиці. Пасажири 4-го вагона продовжують подорож InterCity №12010 до станції "Хелм". Там їх чекатиме додатковий вагон №16, який причепили до поїзда №20 "Хелм – Київ".

Як зазначають в "‎Укрзалізниці"‎, поїзна бригада буде поруч і допоможе мандрівникам знайти своє місце.

"І щоб трішки компенсувати ситуацію – на ваш рахунок уже зараховано 1000 "обіймашок", – повідомили в компанії.

Нагадаємо, раніше в акціонерному товаристві попередили щодо багатогодинних затримок низки потягів, спричинених ударом Росії. Повідомлялося, що подекуди затримки досягали шести годин.

А ще раніше стало відомо про атаку росіян на потяг біля станції "Краматорськ". Ворог не зміг влучити, але вибуховою хвилею було пошкоджено вікна у трьох вагонах. На щастя, обійшлося без постраждалих.

