Візити ЗМІ на окуповані території порушують міжнародне право, зазначив Георгій Тихий.

В МЗС України відреагували на заяви кремлівського диктатора Володимира Путіна, який наказав окупантам пропустити іноземних журналістів в райони Покровська, Мирнограда і Куп'янська, де Сили оборони нібито "перебувають в оточенні".

"Чесно кажучи, я не рекомендую журналістам довіряти будь-яким пропозиціям Путіна щодо "коридорів" у зоні бойових дій. Я на власні очі бачив, як такі пропозиції реалізуються - 29 серпня 2014 року в Іловайську", - написав речник МЗС Георгій Тихий на своїй сторінці в соцмережі X.

Він додав, що єдина мета Путіна - продовжувати війну проти України. І він ніколи не дотримувався своїх обіцянок щодо припинення вогню на лінії фронту.

"Не допомагайте йому виправдовувати свої злочини через російські провокації проти журналістів. Я також нагадую всім ЗМІ, що будь-які візити на окуповану Росією територію без дозволу України є порушенням нашого законодавства та міжнародного права. Вони матимуть довгострокові репутаційні та юридичні наслідки. Ми пильно стежимо за цим", - додав Тихий.

Заява Путіна про "коридори" на фронті - про що йдеться

Раніше голова РФ Володимир Путін заявив, що Сили оборони України нібито знаходяться в оточенні в Покровську та Купʼянську. Він також зазначив, що Кремль "не проти" пропустити туди ЗМІ, зокрема іноземні та українські, аби вони побачили ситуацію в тому районі та поговорили з українськими військовими.

Вже згодом Путін наказав військам пропустити журналістів у район Покровська, Мирнограда та Купʼянська. Він зазначив, що заради цього окупанти готові припинити бойові дії на кілька годин у цих районах.

