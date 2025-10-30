У Міністерстві освіти та науки пояснили, з чим це повʼязано.

Кожного року молодь в Україні показує кращі результати у володінні українською мовою, але кількість тих, хто користується нею в побуті, стає меншою. Про це заявила заступниця міністра освіти та науки Анастасія Коновалова під час форуму "Українська - мова сильних", передає "Укрінформ".

Вона зазначила, що наразі спостерігається відкат у використанні української мови в побуті серед підлітків та молоді. У 2022 році 46% дітей користувалися українською мовою постійно, у 2023 - 55%, у 2024 - 49%.

"З позитивного - постійно зростає рівень компетентності дітей у використанні української мови. Тобто, вони її знають: у 2022 році 61% дітей і молоді вважали, що вільно володіють українською, у 2023-му - 72%, а у 2024-му - 75%. Тобто на сьогодні діти краще з кожним роком знають і володіють українською мовою, але порівняно з минулим роком, вони менше нею користуються в побуті", - підкреслила Коновалова.

Заступниця міністра додала, що 33% підлітків пояснили це звичкою, 20% - тим, що у родині спілкуються російською, а в школі - українською. Водночас 13% опитаних українців наголосили, що поза школою вони не мають середовища для спілкування українською, а 12% визнали, що не користуються рідною мовою через недостатню обізнаність.

За словами Коновалової, 9% дітей вважають, що їхнє оточення упереджено ставиться до української мови.

"На четвертому році повномасштабної війни 9% підлітків, а це багато, говорять про те, що в їхньому оточенні упереджене ставлення", - сказала вона.

Заступниця міністра зауважила, що батьки підлітків, які не використовують українську мову в побуті, серед причин називали вплив соцмереж та страх дітей говорити суржиком. Тому вона вважає, що важливо толерантно ставитися та підтримувати тих, хто переходячи на українську, спілкується суржиком.

Раніше міністр молоді та спорту України Матвій Бідний відповів, чи масово молодь виїжджає за кордон. За його словами, є сигнали від бізнесу про те, що в окремих галузях є певні складнощі з тим, щоб набрати людей на роботу.

"Ми це враховуємо, але поки критичної ситуації не бачимо. Ми маємо робити все для того, щоб молода людина мала можливість реалізувати себе в Україні - побудувати тут кар'єру і побудувати ту країну, в якій вони хочуть жити. Саме молодь має стати основою відновлення, і це ті люди, які будуть жити в цій країні", - наголосив Бідний.

Водночас голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних сил України Іван Тимочко пояснив, що треба зробити для повернення молоді в Україну. Він вважає, що для цього потрібно зберегти державу і підтримувати ментальну єдність.

"Базове і основне - це зберегти державу, щоб молодь мала, куди повернутись. І на базі цього вже формувати законодавчу ініціативу в декількох моментах. Перший - це дійсно комфортні умови, і друге - це внутрізагальна довіра, ментальна, перш за все", - підкреслив Тимочко.

