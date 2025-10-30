Новий вид було знайдено після збору зразків кишкової тканини у 70 кажанів у бразильських штатах Мараньян і Сан-Паулу.

Науковці виявили новий коронавірус у бразильських кажанів, який має генетичну особливість та зустрічається у Sars-Cov-2, збуднику, який викликає Covid-19. Про це пише The Telegraph.

Вірус, який назвали BRZ batCoV, було виявлено у виду кажанів з "вусами", який поширений у більшій частині Латинської Америки. Швидше за все, збудник вже давно поширюється непомітно, адже відбір проб у цьому регіоні є обмеженим.

"Генетичне секвенування вірусу, який не був ізольований, а досліджувався цифровим способом, показує, що він має розщеплення фурину, подібне до того, що було виявлено у Sars-Cov-2. Це та частина вірусу Covid, яка дозволяє йому розблоковувати і проникати в клітини людини, і деякі ставили під сумнів, чи не був Sars-Cov-2 створений в лабораторії, оскільки раніше його не бачили", - пояснили у матеріалі.

Водночас доктор Косуке Такада зазначив, що таке відкриття "демонструє, що подібні молекулярні особливості можуть виникати незалежно в різних вірусних лініях... через природні еволюційні процеси".

Своєю чергою голова кафедри інфекційних хвороб у King’s College London Стюарт Нейл, який не брав участі у дослідженні, наголосив, що це не перший випадок, коли вчені виявили місця розщеплення фурину, які схожі на Sars-Cov-2, з початку пандемії.

"Ми маємо дуже мало уявлення про селективний тиск, який сприяє еволюції місць розщеплення фурину у кажанів або після міжвидової передачі. Але ця стаття підтверджує, що вони не є рідкісними. Хоча вона не дає прямої відповіді на питання, як [Sars-Cov-2] отримав своє місце розщеплення фурину, вона показує, як легко вони можуть з'являтися в одній і тій же частині спайка [білка] у дуже різних вірусах цього сімейства", - пояснив Нейл.

Також керівник Центру досліджень вірусів Університету Глазго, який також не брав участі в дослідженні, Девід Робертсон наголосив:

"Те, що вони знайшли місце розщеплення фурину, є цікавим, але не несподіваним, враховуючи, що ми знаємо, що ця ділянка геному вірусу є відносно мінливою".

Водночас дослідники додали, що наразі немає жодних доказів того, що BRZ batCoV, який був виявлений після збору зразків кишкової тканини у 70 кажанів у бразильських штатах Мараньян і Сан-Паулу, може заражати людей або інших ссавців.

"Це дослідження підкреслює, що потенціал появи нових патогенів розподілений по всьому світу, включаючи регіони з недостатнім рівнем вибірки, такі як Південна Америка. Проте виявлення не означає небезпеку - реальний ризик залежить від екологічних та людських факторів, таких як частота контактів людей з інфікованими дикими тваринами. Розширюючи наше розуміння вірусної різноманітності в цих регіонах, ми можемо вдосконалити системи раннього попередження та проводити більш обґрунтовані оцінки того, які віруси потребують пильнішої уваги", - підкреслив доктор Такада, який також є науковим співробітником-постдокторантом в Університеті Сіднея.

