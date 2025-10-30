Містян просять не наближатися до споруди.

Російські військові завдали удару по телевежі у Чернігові, внаслідок чого споруда зазнала пошкоджень. Про це повідомляє пресслужба Чернігівської міськради.

"Унаслідок удару, завданого 29 жовтня російськими військами по телевежі в центрі Чернігова, споруда зазнала пошкоджень", - йдеться у повідомленні.

У міськраді поінформували, що з метою запобігання можливим надзвичайним ситуаціям та забезпечення безпеки містян найближчим часом проводитимуться роботи зі стабілізації конструкції.

Чернігівців просять не наближатися до телевежі та обмежити перебування поблизу неї в радіусі до 200 метрів.

Ворожі атаки на Чернігівщину

Останнім часом Росія почала атакувати Чернігівщину ударними безпілотниками та балістикою, намагаючись залишити регіон без електропостачання.

Так, 8 жовтня російські ударні безпілотники атакували Ніжин, Прилуки, Семенівку, а 15 жовтня окупанти вдарили по інфраструктурному об'єкту у Чернігові.

21 жовтня сталося влучання в обʼєкт теплопостачання та енергооб'єкт у двох громадах Чернігівського району. Через це було аварійно відключено електропостачання у Чернігові та північних громадах області.

Також Росія здійснила масовану дронову атаку по Новгород-Сіверському, внаслідок чого четверо людей загинули, семеро постраждали.

