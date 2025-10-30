У застосунку Резерв+ з’явилась відстрочка для батьків, які самостійно виховують дитину. Про це повідомляє Міністерство оборони України.
"Отримати відстрочку в застосунку можуть батько або мати, які виховують дитину до 18 років, якщо інший із батьків помер чи втратив батьківські права", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що процес повністю автоматизований: триває від кількох хвилин до кількох годин, без довідок та відвідувань ТЦК.
В Міноборони розповіли, що для того, щоб отримати відстрочку онлайн, потрібно:
- Подати запит у застосунку Резерв+.
- Система перевірить наявність підстав у державних реєстрах.
- У разі підтвердження - відстрочка надається автоматично, а інформація про це з’являється в електронному військовому документі.
Для отримання цього типу відстрочки у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян (ДРАЦС) має бути актуальна інформація про дитину, а також про смерть чи втрату батьківських прав іншого з батьків. Якщо ці дані відсутні, необхідно звернутися з відповідними документами до будь-якого зручного відділу ДРАЦС.
В Міноборони повідомили, що у Резерв+ вже доступні 10 типів онлайн-відстрочок.
Для таких категорій:
- люди з інвалідністю;
- тимчасово непридатні до служби;
- батьки дитини з інвалідністю до 18 років;
- батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи;
- ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи;
- жінки та чоловіки військових з дитиною;
- батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі;
- батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років;
- студенти, аспіранти;
- працівники вищої та профосвіти.
Система відстрочок
Як повідомляв УНІАН, з 1 листопада в Україні зміняться правила надання тимчасового звільнення від призову. Відтермінування від мобілізації за новим законом оформлюється без особистої присутності в ТЦК. Чоловік подає документи онлайн або до найближчого центру адміністративних послуг, після чого відстежує процес у застосунку "Резерв+". Також відстрочки будуть продовжуватися автоматично, без необхідності відвідувати військкомат.
Перераховані вище правила стосуються і тих, у кого є пов'язані з сім'єю підстави для відстрочки.