Йдеться про тих, хто самостійно виховує дитину до 18 років.

У застосунку Резерв+ з’явилась відстрочка для батьків, які самостійно виховують дитину. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

"Отримати відстрочку в застосунку можуть батько або мати, які виховують дитину до 18 років, якщо інший із батьків помер чи втратив батьківські права", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що процес повністю автоматизований: триває від кількох хвилин до кількох годин, без довідок та відвідувань ТЦК.

Відео дня

В Міноборони розповіли, що для того, щоб отримати відстрочку онлайн, потрібно:

Подати запит у застосунку Резерв+.

Система перевірить наявність підстав у державних реєстрах.

У разі підтвердження - відстрочка надається автоматично, а інформація про це з’являється в електронному військовому документі.

Для отримання цього типу відстрочки у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян (ДРАЦС) має бути актуальна інформація про дитину, а також про смерть чи втрату батьківських прав іншого з батьків. Якщо ці дані відсутні, необхідно звернутися з відповідними документами до будь-якого зручного відділу ДРАЦС.

В Міноборони повідомили, що у Резерв+ вже доступні 10 типів онлайн-відстрочок.

Для таких категорій:

люди з інвалідністю;

тимчасово непридатні до служби;

батьки дитини з інвалідністю до 18 років;

батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи;

ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи;

жінки та чоловіки військових з дитиною;

батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі;

батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років;

студенти, аспіранти;

працівники вищої та профосвіти.

Система відстрочок

Як повідомляв УНІАН, з 1 листопада в Україні зміняться правила надання тимчасового звільнення від призову. Відтермінування від мобілізації за новим законом оформлюється без особистої присутності в ТЦК. Чоловік подає документи онлайн або до найближчого центру адміністративних послуг, після чого відстежує процес у застосунку "Резерв+". Також відстрочки будуть продовжуватися автоматично, без необхідності відвідувати військкомат.

Перераховані вище правила стосуються і тих, у кого є пов'язані з сім'єю підстави для відстрочки.

Вас також можуть зацікавити новини: