Джарти про Мєшкова: Як приїхав, так і поїде!
15:43, 06 липня 2011Крым
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Відмовився коментувати повернення
|Джарти: "Як приїхав, так і поїде!"
На прес-конференції в середу на питання журналістів, як він прокоментує приїзд МЄШКОВА, ДЖАРТИ відповів: «Ніяк».
«Як приїхав, так і поїде! Найближчим часом», - додав голова Радміну.
МЄШКОВ прибув до Криму 2 липня. «На жаль, в основі причин повернення - трагічні події», - передав він ЗМІ через соратників. Наприкінці травня загинула перша дружина МЄШКОВА Людмила, яка жила в Сімферополі. Тим часом, політик не приховує, що його турбує доля Криму.
МЄШКОВ 30 січня 1994 року переміг у другому турі виборів президента Республіки Крим, одержавши майже 73% голосів. У березні 1995 року посаду кримського президенту було ліквідовано через протистояння влади півострова з офіційним Києвом.
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