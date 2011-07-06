Джарти про Мєшкова: Як приїхав, так і поїде!

Голова Ради міністрів Криму Василь ДЖАРТИ відмовився коментувати приїзд на півострів першого й останнього президента Республіки Крим Юрія МЄШКОВА, який живе в Москві (Росія).

На прес-конференції в середу на питання журналістів, як він прокоментує приїзд МЄШКОВА, ДЖАРТИ відповів: «Ніяк».

«Як приїхав, так і поїде! Найближчим часом», - додав голова Радміну.

МЄШКОВ прибув до Криму 2 липня. «На жаль, в основі причин повернення - трагічні події», - передав він ЗМІ через соратників. Наприкінці травня загинула перша дружина МЄШКОВА Людмила, яка жила в Сімферополі. Тим часом, політик не приховує, що його турбує доля Криму.

МЄШКОВ 30 січня 1994 року переміг у другому турі виборів президента Республіки Крим, одержавши майже 73% голосів. У березні 1995 року посаду кримського президенту було ліквідовано через протистояння влади півострова з офіційним Києвом.