Даїшника, який вилаяв Могильова, звільнили

У Харкові звільнено працівника ДАІ, який нецензурно висловився про Анатолія МОГИЛЬОВА, коли той був міністром внутрішніх справ України, повідомив начальник Головного управління МВС в Харківській області Віктор КОЗИЦЬКИЙ.

«Якщо щось не подобається, напиши рапорт та йди. Не можна обговорювати зі сторонніми людьми свого начальника. Тому ми його звільнили. Такі люди не повинні працювати в міліції», - заявив КОЗИЦЬКИЙ, коментуючи відео з Інтернету, на якому правоохоронець критикує наказ міністра про те, що співробітники ДАІ повинні працювати виключно на службових автомобілях.