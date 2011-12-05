Ялту буде включено в календар авторалі IRC

Ялту буде включено до календарного плану проведення етапу авторалі Intercontinental Rally Challenge 2012 рік, повідомив президент Автомобільної федерації України Євген ЧЕРВОНЕНКО.

«Ми горді знову включити "Ялта-ралі" до календаря IRC на 2012 рік. Ми переконані, що "Ялта-ралі" залишиться одним із найпрестижнейших ралі, до яких ми можемо приєднатися», - процитував ЧЕРВОНЕНКО листа від Марчелло ЛОТТІ - генерального менеджера «Євроспорт Евентс», що є промоутером IRC.

ЛОТТІ дякує ЧЕРВОНЕНКУ за співпрацю й організацію проведення цього року в Ялті етапу авторалі IRC.

За словами ЧЕРВОНЕНКА, ралі «Монте-Карло» не буде включено в розклад IRC на 2012 рік, тому саме «Ялта-ралі» стане найбільшою подією, яка подарує «дуже схожу атмосферу й дух ралі всесвітнього масштабу».

ЛОТТІ запевняє, що компанія, яку він представляє, має намір забезпечити пряму трансляцію авторалі з Ялти наступного року. За словами ЧЕРВОНЕНКА, завдяки 14-годинній прямій трансляції авторалі й одній годині розповіді про Україну як мінімум півмільярда людей у всьому світі зможуть краще дізнатися про країну, а Україна - привернути туристів.

Він поінформував також, що в 2013 році, як передбачається, Україна прийматиме фінал Чемпіонату Європи IRC. «Після Євро-2012 цей чемпіонат стане головною світовою спортивною подією, що підвищить рейтинг України», - сказав ЧЕРВОНЕНКО.