Ялту буде включено в календар авторалі IRC
Про країну дізнаються півмільярда людей
Ялту буде включено до календарного плану проведення етапу авторалі Intercontinental Rally Challenge 2012 рік, повідомив президент Автомобільної федерації України Євген ЧЕРВОНЕНКО.
«Ми горді знову включити "Ялта-ралі" до календаря IRC на 2012 рік. Ми переконані, що "Ялта-ралі" залишиться одним із найпрестижнейших ралі, до яких ми можемо приєднатися», - процитував ЧЕРВОНЕНКО листа від Марчелло ЛОТТІ - генерального менеджера «Євроспорт Евентс», що є промоутером IRC.
ЛОТТІ дякує ЧЕРВОНЕНКУ за співпрацю й організацію проведення цього року в Ялті етапу авторалі IRC.
За словами ЧЕРВОНЕНКА, ралі «Монте-Карло» не буде включено в розклад IRC на 2012 рік, тому саме «Ялта-ралі» стане найбільшою подією, яка подарує «дуже схожу атмосферу й дух ралі всесвітнього масштабу».
ЛОТТІ запевняє, що компанія, яку він представляє, має намір забезпечити пряму трансляцію авторалі з Ялти наступного року. За словами ЧЕРВОНЕНКА, завдяки 14-годинній прямій трансляції авторалі й одній годині розповіді про Україну як мінімум півмільярда людей у всьому світі зможуть краще дізнатися про країну, а Україна - привернути туристів.
Він поінформував також, що в 2013 році, як передбачається, Україна прийматиме фінал Чемпіонату Європи IRC. «Після Євро-2012 цей чемпіонат стане головною світовою спортивною подією, що підвищить рейтинг України», - сказав ЧЕРВОНЕНКО.