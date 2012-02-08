Хакери атакували сайт Партії регіонів

Повідомлення з Севастополя

Сайт севастопольської організації Партії регіонів зазнав хакерської атаки, внаслідок якої перестав функціонувати. Атака сталася вночі 6 лютого одночасно з великої кількості комп`ютерів, повідомила прес-служба міської організації ПР. Станом на середу робота сайту відновлена. У прес-службі зазначають, що раніше сайт не зазнавав подібних нападів. Після закриття правоохоронцями найбільшого українського порталу файлообміну EX.UA були зламані сайти МВС, президента, уряду, Партії регіонів, Нацбанку, СБУ.

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